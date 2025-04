Guia da Sul-Americana: Corinthians busca o título para enterrar trauma na competição

Começa nesta quarta-feira (2) a busca do Corinthians pelo título da Copa Sul-Americana. O Timão busca seu primeiro título na competição e tenta esquecer o trauma da eliminação na temporada passada. O primeiro jogo será diante do Huracán-ARG, nesta quarta-feira (4), às 19h, em casa.

A equipe do técnico Ramón Díaz chega à competição após ser eliminada na pré-Libertadores. O time perdeu para o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida e, mesmo com a vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena, foi eliminado do torneio.

A eliminação na Libertadores, no entanto, parece ter ficado no passado. O Corinthians foi campeão paulista diante do Palmeiras, seu maior rival, após vencer no Allianz Parque e empatar em 0 a 0 na Neo Química Arena. O título foi extremamente comemorado por todo o elenco do Timão e arrancou lágrimas do camisa 9, Yuri Alberto.

Eliminação dolorosa em 2024

Em 2024, o Corinthians caiu na semifinal da Copa Sul-Americana para o Racing, da Argentina, que levantou o troféu da edição. No jogo de ida, em Itaquera, a partida terminou empatada por 2 a 2, com dois gols de Yuri Alberto. Na volta, no entanto, veio o banho de água fria: derrota por 2 a 1 de virada na Argentina e eliminação.

Elenco do Corinthians no Sul-Americana 2025

Goleiros: Hugo Souza, Matheus Donelli, Felipe Longo e Kauê

Laterais: Angileri, Matheus Bidu, Diego Palácios, Hugo, Matheuzinho e Léo Maná

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Renato

Meias: Alex Santana, Breno Bidon, Carrillo, Charles, José Martínez, Ryan, Maycon, Raniele, Igor Coronado e Rodrigo Garro

Atacantes: Giovane, Héctor Hernández, Kayke, Memphis, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto

Calendário de jogos do Timão

Corinthians x Huracán-ARG (1ª rodada) – 02/04, às 19h, na Neo Química Arena

América de Cali-COL x Corinthians (2ª rodada) – 08/04, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero

Corinthians x Racing-URU (3ª rodada) – 24/04, às 19h, na Neo Química Arena

Corinthians x América de Cali-COL (4ª rodada) – 06/05, às 21h30, na Neo Química Arena

Racing-URU x Corinthians (5ª rodada) – 15/05, às 19h, no Estádio Centenário

Huracán-ARG x Corinthians (6ª rodada) – 27/05, às 21h30, no Estádio Tomás Adolfo Ducó

Conheça mais sobre os adversários do Corinthians

Huracán (Argentina)

Nome conhecido entre os brasileiros, o Huracán é um clube da cidade de Buenos Aires, na Argentina, que manda seus jogos no Estádio Tomás Adolfo Ducó, com capacidade para cerca de 48 mil pessoas. A equipe conquistou o título argentino em cinco oportunidades, além de ter vencido a Copa Argentina e a Supercopa. Na primeira fase do atual campeonato argentino, o Huracán ocupa a terceira colocação com 11 pontos, seis vitórias e uma derrota. No elenco, um nome conhecido entre os torcedores do Timão: Victor Cantillo, que disputou 118 jogos e marcou dois gols pelo Timão.

Víctor Cantillo é um dos destaques do clube argentino (Foto: Huracán/ Divulgação)

América de Cali (Colômbia)

Também popular no futebol brasileiro, o Deportivo Cali, conhecido como Los Diablos Rojos, está localizado em Cali, na Colômbia, e manda seus jogos no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, com capacidade para cerca de 35 mil torcedores. Terceiro maior vencedor do Campeonato Colombiano, atrás apenas de Atlético Nacional e Millonarios, a equipe lidera o torneio nacional atual com sete vitórias, três empates e uma derrota. O atacante Rodrigo Holgado é o artilheiro do time na temporada, com seis gols marcados.

Racing Club de Montevidéu (Uruguai)

Fundado em 6 de abril de 1919, o Racing Club do Uruguai é pouco conhecido internacionalmente. Ao longo de sua história, a equipe conquistou nove títulos da segunda divisão uruguaia. Neste ano, disputando a primeira divisão, o clube vive um bom momento e ocupa a quarta colocação no Torneio Apertura, com cinco vitórias, um empate e três derrotas.