Corinthians atrasa parcela por Matheuzinho, e Flamengo cobra valor integral da venda

Matheuzinho durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 18:56 • São Paulo (SP)

O atraso do Corinthians no pagamento da terceira parcela da compra do lateral Matheuzinho, fixada em R$ 8 milhões, completou 30 dias na última quarta-feira (4). Com isso, o Flamengo acionou uma cláusula prevista no acordo entre as partes para receber as garantias bancárias previstas pela Brax, empresa parceira de ambos os clubes.

+ Corinthians aprova projeto da Gaviões para quitação da Neo Química Arena

Assim, o Corinthians será obrigado a pagar os R$ 13 milhões restantes da transação. Com as multas previstas, o valor sobe para R$ 17 milhões. O montante será retirado do que o clube tem para receber da empresa em 2025.

Parceira de Corinthians e Flamengo nas exploração de placas comerciais da Neo Química Arena e Maracanã, a Brax atuou como fiadora da negociação.

Contratado no início da temporada, Matheuzinho custou 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões à época) as confres do clube. Até o momento, os paulistas já efetuaram o pagamento das duas primeiras parcelas - R$ 4 milhões cada.

Matheuzinho foi apresentado pelo Corinthians no início da temporada (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Parcelas da compra de Matheuzinho pelo Corinthians