Corinthians aprova projeto da Gaviões para quitação da Neo Química Arena

Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 15:41 • São Paulo (SP)

A diretoria do Corinthians aprovou o projeto de quitação da Neo Química Arena apresentado pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube. Agora, o grupo irá se reunir novamente com representantes da Caixa Econômica Federal para avançar com as tratativas.

+ Corinthians acerta empréstimo de goleiro da base para clube italiano

A ação prevê a criação de uma chave pix para depósito do valor doado. Nas redes sociais, no entanto, a organizada reforçou que a chave ainda não está disponível - ainda não existe uma data determinada para avanço do projeto.

- Até que todas as etapas sejam validadas, não realize nenhum Pix ou qualquer outra forma de pagamento para evitar possíveis fraudes - afirmou a organizada.

Após a vitória contra o Flamengo no último domingo (1º), Augusto Melo, presidente do Corinthians, deu sinal positivo para o prosseguimento da ação e rebateu a oposição, que protocolou processou de impeachment do mandatário.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Esses corintianos que estão lá dentro do clube, que estão preocupados com as assinaturas (para viabilizar o processo de impeachment), deveriam estar preocupados, assim como a torcida está preocupada, em nos ajudar. Eles nos colocaram nessa situação - disse Augusto Melo.

Imagem aérea da Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Bruno Granja)

Atualmente, o Corinthians possui um débito de cerca de R$ 700 milhões relativos a construção da Arena, entregue em maio de 2014. O valor, inclusive, corresponde a um terço da dívida total da instituição, que ultrapassou os R$ 2 bilhões no último balencete apresentado.