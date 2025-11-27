Corinthians assina aditivo com joia da base; irmão firma contrato de formação

Conforme antecipado pelo LANCE!, o Corinthians concluiu as negociações e assinou o aditivo contratual de Gui Bom, destaque da equipe sub-17. As tratativas começaram em setembro com o empresário André Cury e avançaram até a formalização realizada na tarde desta quinta-feira (27). No mesmo movimento, o clube também acertou a situação de Guga Bom, irmão do atacante, que assinou seu primeiro contrato de formação.

A joia tem contrato válido até novembro de 2027. O aditivo representa uma valorização salarial para Gui Bom e um aumento na multa rescisória, que deve alcançar € 100 milhões para clubes do exterior.

Desde a saída precoce de Kauê Furquim, que deixou o Corinthians rumo ao Bahia em agosto após o clube soteropolitano pagar R$ 14 milhões referentes à multa rescisória, o Alvinegro adotou uma postura mais rígida para blindar atletas da base, ampliando valores contratuais e ajustando multas de jovens em destaque.

A intenção da diretoria sempre foi assinar um aditivo com Gui Bom, que chegou a despertar interesse de outros clubes brasileiros. Entretanto, o atacante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que fez o Corinthians priorizar outras tratativas.

Gui Bom já treinou com o elenco profissional do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)

Gui Bom está em recuperação e é visto internamente como uma aposta importante para a próxima temporada. Na avaliação do clube, ele deve receber chances entre os profissionais no início de 2026, já que o calendário prevê Paulistão e Brasileirão a partir de janeiro. O atacante completa 18 anos em março do próximo ano, e o plano da diretoria é prorrogar seu vínculo, incluindo metas de evolução.

Um dos principais nomes do sub-17 do Corinthians em 2025, Gui Bom já soma diversas convocações para seleções brasileiras de base. Capitão da categoria, registra 11 gols em 14 jogos e também passou pelo sub-20, onde marcou uma vez em cinco partidas.

Família Bom no Corinthians

A diretoria também avançou nas negociações com Guga Bom, irmão de Gui, que atua na equipe sub-14. O meia-atacante, que também atua como ponta, deve assinar um contrato de formação com o clube alvinegro, também nesta sexta-feira (21). O jovem também uma promessa do Corinthians e também atua como atacante.