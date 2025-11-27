menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians assina aditivo com joia da base; irmão firma contrato de formação

Clube ajusta o vínculo de um dos talentos e formaliza o primeiro vínculo formal do caçula

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 27/11/2025
17:56
Corinthians acertou valorização contratual com promessa da base (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)
imagem cameraCorinthians acertou valorização contratual com promessa da base (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Conforme antecipado pelo LANCE!, o Corinthians concluiu as negociações e assinou o aditivo contratual de Gui Bom, destaque da equipe sub-17. As tratativas começaram em setembro com o empresário André Cury e avançaram até a formalização realizada na tarde desta quinta-feira (27). No mesmo movimento, o clube também acertou a situação de Guga Bom, irmão do atacante, que assinou seu primeiro contrato de formação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A joia tem contrato válido até novembro de 2027. O aditivo representa uma valorização salarial para Gui Bom e um aumento na multa rescisória, que deve alcançar € 100 milhões para clubes do exterior.

Desde a saída precoce de Kauê Furquim, que deixou o Corinthians rumo ao Bahia em agosto após o clube soteropolitano pagar R$ 14 milhões referentes à multa rescisória, o Alvinegro adotou uma postura mais rígida para blindar atletas da base, ampliando valores contratuais e ajustando multas de jovens em destaque.

continua após a publicidade

A intenção da diretoria sempre foi assinar um aditivo com Gui Bom, que chegou a despertar interesse de outros clubes brasileiros. Entretanto, o atacante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que fez o Corinthians priorizar outras tratativas.

Gui Bom já treinou com o elenco profissional do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)
Gui Bom já treinou com o elenco profissional do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)

Gui Bom está em recuperação e é visto internamente como uma aposta importante para a próxima temporada. Na avaliação do clube, ele deve receber chances entre os profissionais no início de 2026, já que o calendário prevê Paulistão e Brasileirão a partir de janeiro. O atacante completa 18 anos em março do próximo ano, e o plano da diretoria é prorrogar seu vínculo, incluindo metas de evolução.

continua após a publicidade

Um dos principais nomes do sub-17 do Corinthians em 2025, Gui Bom já soma diversas convocações para seleções brasileiras de base. Capitão da categoria, registra 11 gols em 14 jogos e também passou pelo sub-20, onde marcou uma vez em cinco partidas.

Família Bom no Corinthians

A diretoria também avançou nas negociações com Guga Bom, irmão de Gui, que atua na equipe sub-14. O meia-atacante, que também atua como ponta, deve assinar um contrato de formação com o clube alvinegro, também nesta sexta-feira (21). O jovem também uma promessa do Corinthians e também atua como atacante.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias