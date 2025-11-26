Stabile sobe tom contra dirigentes: 'Deixem o Corinthians em paz'
Dirigente do Timão mandou recado aos rivais
Osmar Stabile participou um evento realizado pela CBF na tarde desta quarta-feira (26), em São Paulo. O presidente do Corinthians palestrou em um painel denominado "Gestão de clubes entre o jogo e o negócio".
Ao final de sua participação, o mandatário do Timão subiu o tom contra dirigentes de outros clubes, que por muitas vezes criticam o Corinthians por suas dívidas, avaliada em cerca de R$ 2.6 bilhões. Mais cedo, no mesmo evento, Leila Pereira havia criticado os clubes que não honram seus compromissos.
- Só quero deixar um recado aqui: foi dito em uma dessas palestras que "se consegue ser campeão devendo alguma coisa". Quero dizer para os presidentes de clubes que ficam o tempo todo criticando o Corinthians que cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz - disse o dirigente.
Osmar Stabile assumiu o clube alvinegro em agosto deste ano, e desde então, enfrenta o desafio de lidar com as dívidas. O mandatário do Timão reclamou das insistentes críticas dos outros dirigentes e defendeu sua gestão a frente do Corinthians.
- De três em três meses têm presidentes que vêm a público criticar o Corinthians, a administração é séria, acredite na administração atual. O Corinthians vem trabalhando com o atual presidente com seriedade, buscando cumprir os compromissos - desabafou o presidente.
Durante sua apresentação, Stabile admitiu os desafios enfrentados na gestão do clube, mas também destacou algumas conquistas, como a reestruturação do departamento de base e a assinatura do contrato com a Nike. Além disso, o presidente do Corinthians expressou seu apoio à introdução do fair play financeiro no futebol brasileiro, cujas diretrizes foram reveladas pela CBF no evento '
