Corinthians é destaque em torneio de beach soccer em São Sebastião (SP)
Maior evento de esportes de areia do país terá torneio da Paulista Cup e final com transmissão na TV
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A Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, volta a ser palco de competições durante o Arena Verão, considerado o maior encontro de esportes de areia do Brasil. Ao longo das últimas sete edições, o evento recebeu aproximadamente 280 mil pessoas.
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A iniciativa reúne atletas de destaque do cenário nacional e internacional e combina disputas esportivas com atrações de entretenimento gratuitas voltadas ao público que frequenta a praia durante a temporada de verão.
Para 2026, a expectativa da organização é receber cerca de 30 mil visitantes ao longo dos dias de programação. A estrutura da arena comporta competições de beach tennis, futevôlei e beach soccer, além de ativações de patrocinadores e experiências para o público presente.
Entre os destaques da programação está o torneio de beach soccer da Paulista Cup, que será disputado entre os dias 18 e 22 de março e contará com 8 equipes:
- RB Praia Grande (atual campeão)
- ADAF Cubatão
- São Vicente
- São Sebastião
- Seleção Bertioga
- Pequeá - Ilhabela
- Peñarol - Ilhabela
A competição será dividida em duas fases: inicialmente, um qualify definirá os times classificados para a etapa decisiva; em seguida, os finalistas disputarão o título na grande decisão do torneio.
— A Praia de Maresias oferece um cenário único para o esporte. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa, tanto para os atletas quanto para o público, unindo competições de alto nível, entretenimento e acesso gratuito — afirma Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador do evento.
A final do torneio, marcada para o dia 22 de março, será transmitida em canal aberto pela RedeTV!, pelo Youtube ou através do Canal Goat. As edições anteriores do Arena Verão+ podem ser conferidas no canal oficial do evento no YouTube.
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