O Santos e o São Paulo vão se enfrentar na semifinal do Paulistão Feminino de Futebol, nesta segunda-feira (13), na Vila Belmiro, em Santos, às 20:30h (De Brasília). O Peixe venceu no jogo de ida por 1 a 0, no Morumbi e agora busca a classificação para conquistar o pentacampeonato. Já as Soberanas tentam reverter o placar após a derrota e ainda acreditam no terceiro título, enfrentando o Corinthians na final. A partida terá as transmissões do SporTV, TNT e YouTube do Paulistão.