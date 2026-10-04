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Corinthians aposta em Yuri Alberto para fugir do rebaixamento no Brasileirão

Yuri Alberto volta a treinar sem restrições e estará à disposição para a partida contra o Internacional

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
04/10/2026 09:20
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Yuri Alberto, do Corinthians, durante uma partida do Brasileirão de 2026 entre Corinthians e Athletico-PR
Atacante Yuri Alberto, do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Yuri Alberto encerrou o processo de transição física nos últimos dias e está liberado para trabalhar com o restante do elenco do Corinthians. O atacante lesionou a coxa no fim de julho, teve problemas durante o tratamento e voltou às atividades sem restrições apenas na última sexta-feira, durante a pausa do futebol nacional para a Data Fifa.

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Titular absoluto no ataque, ele retorna para os dez últimos compromissos da temporada, todos pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, três a mais que o Grêmio, primeiro clube na zona de rebaixamento da competição.

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Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians tem 21,4% de probabilidade de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É o quinto maior índice entre os clubes, atrás de Grêmio (57,7%), Internacional (68,4%), Remo (94,2%) e Chapecoense (99,2%).

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time comandado por Fernando Diniz tem a luta contra o Z-4 como principal objetivo para o fim da temporada. A equipe está 13 pontos atrás do Cruzeiro, sexto colocado e último integrante da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores.

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Entre os compromissos restantes estão os clássicos contra Palmeiras e São Paulo, ambos como visitante, além de confrontos diretos na parte inferior da tabela. Na volta da Data Fifa, o Corinthians enfrenta o Internacional, 18º colocado, no Beira-Rio. A equipe ainda terá pela frente Vasco, fora de casa, Mirassol, como mandante, e Remo, novamente longe de seus domínios.

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Yuri Alberto sofre com problemas físicos em 2026

Yuri Alberto disputou 32 partidas na atual temporada, 26 delas como titular. O atacante marcou oito vezes e contribuiu com quatro assistências, sendo cinco participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro. O desempenho contrasta com o apresentado no ano passado, quando foi um dos principais responsáveis pelas conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

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Em 2025, Yuri Alberto teve sua segunda temporada mais artilheira pelo Corinthians, com 19 gols marcados e três assistências.

- Estou muito ansioso. Foram dois meses difíceis do clube, e eu estar fora e ver tudo que está acontecendo dentro de campo e não poder contribuir com meus companheiros, isso é muito difícil - afirmou Yuri Alberto.

Técnico Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava
Yuri Alberto conversam com Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Tabela do Corinthians no Brasileirão

  1. 07/10 - Internacional x Corinthians
  2. 11/10 - Palmeiras x Corinthians
  3. 19/10 - Corinthians x Vitória
  4. 24/10 - Vasco x Corinthians
  5. 30/10 - Corinthians x Mirassol
  6. 04/11 - São Paulo x Corinthians
  7. 18/11 - Corinthians x Botafogo
  8. 22/11 - Atlético-MG x Corinthians
  9. 29/11 - Corinthians x Grêmio
  10. 02/12 - Remo x Corinthians
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