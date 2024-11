Corinthians aposta em Memphis e Yuri para vencer dérbi

Yuri Alberto e Memphis no jogo contra o Racing, pela Copa Sul-Americana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 04/11/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians aposta na dupla Memphis e Yuri Alberto para vencer o dérbi contra o Palmeiras nesta segunda-feira, 4, às 20h, na Neo Química Arena. O duelo é crucial para o Timão poder se distanciar da zona de rebaixamento.

Desde que estreou diante do Atlético-GO, em 21 de setembro, Memphis disputou oito jogos com a camisa do Corinthians. Marcou dois gols e deu quatro assistências, a última delas para Yuri Alberto na derrota para o Racing, da Argentina, na última quinta-feira, no jogo que decretou a eliminação alvinegra da Copa Sul-Americana.

O holandês também tem tido um desempenho recente que leva o torcedor corintiano a ter esperança de que o camisa 94 possa brilhar no dérbi desta noite. Memphis participou de gols do Corinthians nos últimos cinco jogos: deu assistências nos jogos contra Internacional e nas duas partidas contra o Racing, pela Sul-Americana, e marcou contra Athletico-PR e Cuiabá.

Diante do Cuiabá, quando marcou o gol da vitória, Memphis não pôde ter ao seu lado aquele que tem sido seu grande parceiro desde que desembarcou no Brasil.

Memphis-Yuri: dupla de sucesso

Yuri Alberto transformou o ano de 2024 em sua temporada mais artilheira da carreira: são 24 gols até aqui. Além disso, em 52 jogos no ano, ele distribuiu seis passes para gols dos seus companheiros.

Memphis durante partida contra o Atletico-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O camisa 9 é o maior beneficiado pela presença de Memphis em campo. Três dos quatro passes para gol que Memphis distribuiu com a camisa do Corinthians foram para Yuri Alberto.

Além disso, desde o jogo contra o Atlético-GO, quando Memphis estreou, Yuri Alberto esteve em campo oito vezes. E ele viu seu rendimento explodir: ele deu uma assistência e marcou sete gols.

Como Memphis atua

Com a chegada de Memphis, Yuri assumiu uma função mais goleadora. O holandês flutua nas costas dos volantes, recebendo a bola sempre em condições de encontrar os companheiros ou finalizar. Assim saíram os passes para os gols de Yuri diante de Inter e Racing.

Só que para brilhar na noite desta segunda, a dupla Memphis-Yuri terá de superar um desafio pesado. O Palmeiras tem a melhor defesa do Brasileirão (25 gols sofridos) e o maior número de jogos sem sofrer gols na competição (14, ao lado do Botafogo). Como visitante, o Palmeiras tem a melhor defesa (13 gols sofridos), o menor número de derrotas (três, ao lado do Botafogo) e o maior número de jogos sem sofrer gols (sete).

Com 35 pontos, o Timão ocupa a 15ª colocação e precisa vencer o rival nesta segunda-feira para afastar ainda mais o fantasma do rebaixamento.