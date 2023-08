Para piorar, o próximo presidente corintiano vai ter que lidar com os contratos que vão terminar no fim do ano que vem. Nomes importantes, como os do goleiro Cássio e do lateral-direito Fagner já poderão assinar pré-contrato com outras equipes a partir de 1º de julho de 2024. Além deles, o zagueiro Caetano, o volante Roni, o meia Matheus Araújo e o atacante Ángel Romero. Antes, Rafael Ramos e Lucas Veríssimo possuem vínculos até o meio da próxima temporada. O primeiro, chegou recentemente, emprestado pelo Benfica, de Portugal, e certamente terá uma compra definitiva discutida se tiver boas atuações. Já o segundo, dificilmente permanecerá no clube do Parque São Jorge.