Corinthians anuncia a contratação de Andressa Alves

O Corinthians fechou a contratação da atacante Andressa Alves, ex-Barcelona e com passagem pela Seleção Brasileira. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13), e o vínculo da jogadora com o Timão vai até o final de 2027.

Aos 32 anos, Andressa Alves retorna ao Brasil após uma década jogando na Europa. A atacante defendeu grandes camisas, como Roma, da Itália, Montpellier, da França, e Barcelona, da Espanha. Seu último clube foi o Houston Dash, dos Estados Unidos.

No futebol nacional, a atacante jogou no São José e deixou o clube em 2015. Andressa Alves também escreveu uma história na Seleção Brasileira. A atacante disputou três Copas do Mundo e duas Olimpíadas com a camisa do Brasil.

Torcedora fanática do Timão, Andressa Alves sempre deixou claro que tinha o sonho de defender o Corinthians em um possível retorno ao Brasil. Após o anúncio, a atacante comemorou sua chegada ao clube alvinegro.

— Hoje é a realização de um sonho meu e da minha família. É até difícil traduzir em palavras o que eu estou sentindo. Como torcedora já vivi muitas emoções, mas no campo será algo muito especial e acho que só lá que realmente vai cair a ficha de tudo que está acontecendo — disse a atacante.

Atacante defendeu o Brasil em três Copas do Mundo (Foto: Thaís Magalhães/CBF)

Veja o anúncio

Reformulação para a próxima temporada

A equipe treinada por Lucas Piccinato passa por uma espécie de reciclagem após um período com muitos títulos. No último ano, o projeto do futebol feminino do Corinthians sofreu mudanças com as saídas do técnico Arthur Elias e da diretora Cris Gambaré.

Em uma década, o Corinthians conquistou seis Campeonatos Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), quatro Libertadores (2019, 2021, 2023 e 2024), quatro Campeonatos Paulistas (2019, 2020, 2021 e 2023), três Supercopas do Brasil (2022, 2023 e 2024) e uma Copa Paulista (2022).

A contratação de Andressa Alves marca uma reconstrução em um projeto campeão, mas que vive mudanças. A lateral Yasmin e a atacante Milene vão deixar o Timão para a próxima temporada. Gabi Portilho, uma das principais atletas do clube alvinegro, também pode se transferir ao final do ano.