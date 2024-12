Saiba o entrave para a renovação de Romero com o Corinthians

O Corinthians começa a planejar a montagem do elenco para a próxima temporada. Uma das maiores indefinições é sobre a permanência de Romero. O paraguaio cumpriu uma cláusula de renovação automática e agora depende apenas de sua decisão para permanecer no clube.

Caso Romero atuassem em 60% dos jogos no último ano de vínculo (2024), o atleta é quem optaria por renovar, ou não, com o Timão. O paraguaio esteve em campo em 60 partidas e bateu a meta imposta no contrato.

O vínculo do jogador se encerra no final deste ano. Restam pouco mais de três semanas para Romero definir sua renovação, mas o atleta e o Corinthians ainda divergem sobre alguns pontos do novo contrato. O paraguaio deseja permanecer por mais dois anos, enquanto o clube prefere renovar por apenas uma temporada.

A diretoria entende que o jogador é um atleta experiente e imprescindível para o planejamento do Corinthians em 2025. O clube vai disputar o Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores na próxima temporada.

Apesar da divergência, as últimas declarações de Romero podem deixar o torcedor animado. No último domingo (8), o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, no Rio Grande do Sul. O paraguaio foi responsável por uma assistência na partida e falou na zona mista do estádio.

— Ainda não terminou a negociação. Começamos desde que o Corinthians se salvou do rebaixamento, estávamos perto da Libertadores. Começamos a negociar a minha renovação, mas estou muito feliz de poder fechar um ano muito bom. Meu contrato termina 31 de dezembro, não tem nada definido ainda, mas estou otimista que vou continuar — disse o jogador.

O atacante marcou 16 gols pelo Timão nesta temporada (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números de Romero em 2024

O paraguaio fechou a temporada na vice-liderança da artilharia do Corinthians nesta temporada. Ao todo, o jogador fez 16 gols e deu oito assistências. Seu desempenho o ajudou a terminar o ano como o maior goleador da Neo Química Arena com 38 gols em 152 jogos.