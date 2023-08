Também havia a expectativa dos ingleses aceitarem receber Murillo só no início do ano. No entanto, após conversa com a equipe da Premier League e também com a comissão técnica ficou decidido que o defensor será entregue imediatamente em caso de venda. Ainda que goste muito do camisa 34, o treinador corintiano Vanderlei Luxemburgo não gosta de usar atletas que já estão negociados com outros times.