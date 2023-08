+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!



CORINTHIANS x GOIÁS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 21ª RODADA



Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 25 de agosto de 2023, às 21h(horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (Fifa-SC)

Onde assistir: Premiere (todo o Brasil) e no tempo real do Lance!



CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Ruan Oliveira e Giuliano; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.



Desfalques: Fagner (lesão no tornozelo esquerdo); Roni (trauma no tornozelo direito)



Pendurados: Cássio, Fagner, Caetano, Gil, Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maycon, Rony, Ruan Oliveira e Yuri Alberto.



GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian, Guilherme e Morelli; Allano, Anderson Oliveira e João Magno. Técnico: Armando Evangelista.



Desfalques: -



Pendurados: Matheus Peixoto, Rafael Guzzo, Leandro Borges, Diego, Guilherme, Zé Ricardo, Alesson, Maguinho, Palacios, Allano, João Magno, Bruno Santos e Matheus Babi.