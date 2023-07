Por outro lado, dificilmente a direção corintiana aceitará pagar mais do que 70% dos salários de Luan, como aconteceu no acordo com o Santos, no ano passado, onde o Peixe pagava R$ 100 mil, o que representa 12,5% dos vencimentos do meia-atacante, enquanto o Timão arcou com os 87,5% restantes (R$ 700 mil). Na ocasião, a aposta do Alvinegro do Parque São Jorge era que o jogador fosse bem no clube da Vila Belmiro e que os santistas optassem pela manutenção do empréstimo na temporada seguinte pagando, a partir dali, 30% dos salários, o que estava previsto em contrato. No entanto, não houve interesse do time da Baixada em manter o profissional.