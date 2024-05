Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 24/05/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Paulinho não deve permanecer no Corinthians, que já busca no mercado um jogador para substituí-lo. O contrato do camisa 8 com o Timão se encerrará no fim de junho. O clube alvinegro chegou a conversar por uma renovação até o fim da temporada, mas o atleta deseja uma extensão até o final de 2025, o que não interessa à direção corintiana.

O time do Parque São Jorge busca um volante desde a chegada do técnico António Oliveira, em fevereiro. A ideia do treinador português é a contratação de um jogador que se destaque fisicamente e seja capaz de ser tanto primeiro, quanto segundo homem de meio-campo, também se aproximando da área.

O intuito do comandante era explorar Maycon na função, mas o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em abril e vai desfalcar o Corinthians por, pelo menos, mais seis meses.

Breno Bidon tem ganhado espaço, mas ainda é visto como um atleta promissor e que precisa de um companheiro de posição mais experiente para dividir a responsabilidade.

Em abril, Paulinho voltou a jogar após quase um ano parado, em razão de uma lesão no joelho esquerdo, e surpreendeu positivamente a comissão técnica nos primeiros jogos. Porém, a avaliação física compromete o intuito de António Oliveira e a sua equipe na ideia de jogo para a função.

Ainda assim, existiu o interesse corintiano em renovar o vínculo com o camisa 8, muito por conta da posição de liderança e exemplo que ele possui, principalmente após a saída do goleiro Cássio. No entanto, existe o receio de que o profissional acabe se tornando um “peso” na folha salarial no planejamento para a próxima temporada.

Alguns nomes têm sido apresentados à diretoria nos últimos meses. O mais recente foi o volante Maurício, ex–Fluminense, e que recentemente deixou o Portimonense, de Portugal.

Existe uma boa relação entre o estafe do atleta e o presidente Augusto Melo, mas, na época das conversas, a direção de futebol, que ainda era liderada por Rubens Gomes, o Rubão, foi contrária ao nome do jogador, assim como o técnico António Oliveira, que viu o atleta com as maiores características de primeiro volante, não se adequando ao perfil desejado pela comissão técnica.

Enquanto isso, o departamento de futebol, agora comandado por Fabinho Soldado, analisa o mercado. E o estafe de Paulinho tem recebido algumas sondagens, tanto de equipes brasileiras, quanto do exterior. Dois times japoneses despontam como os principais interessados: Kashiwa ReySol e Vissel Kobe.

