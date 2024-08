Raniele tem lesão confirmada e desfalca o Corinthians em sequência decisiva

Raniele em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 17:07 • São Paulo (SP)

O Corinthians informou na tarde desta quinta-feira (15) que o volante Raniele, substituído no intervalo da vitória contra o RB Bragantino, pela Sul-Americana, teve constatado um estiramento na panturrilha direita após exames de imagem.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com isso, o jogador deve ser desfalque no próximo compromisso da equipe comandada por Ramón Díaz, com o Fluminense, em disputa direta pelo Brasileirão. Com 21 pontos conquistados, o Timão ocupa a décima sétima colocação, uma posição à frente do clube carioca, que aparece com 20 - ambos na zona de rebaixamento.

Atualmente, a comissão técnica tem Ryan, Charles e Breno Bidon como opções para o setor. Além deles, André Ramalho executou a função anteriormente e pode ser uma alternativa para o argentino. Ademais, o clube acertou a contratação de José Martínez, de 30 anos, que defendia o Philadelphia Union, dos Estados Unidos.

Veja a nota do Corinthians sobre Raniele

O volante Raniele teve um estiramento constatado na panturrilha direita após exames de imagem. O atleta já está em tratamento com os fisioterapeutas.

A equipe corinthiana encerra a preparação para encarar o Fluminense na manhã desta sexta-feira (16) e viaja ao Rio de Janeiro na sequência. A partida será realizada no sábado (17), às 21 horas, no Maracanã.

teve constatado um estiramento na panturrilha direita (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians