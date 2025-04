Corinthians acerta renovação de destaque do Paulistão; veja detalhes

O Corinthians acertou a renovação do empréstimo de Talles Magno. O contrato ainda não foi assinado, mas todas as pendências foram alinhadas nos bastidores, e a oficialização deve acontecer nos próximos dias.

Escalações Corinthians x Huracán: Ramón Díaz define substituto de Garro

O vínculo do atacante, que pertence ao New York City, dos Estados Unidos, era válido até 30 de junho deste ano e foi prorrogado até a metade de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pela "CNN" e confirmada pelo Lance!.

A diretoria do Corinthians vai desembolsar cerca de R$ 5 milhões para manter o jogador, que atualmente tem status de reserva na equipe comandada por Ramón Díaz. No setor ofensivo, ele concorre por espaço com Memphis Depay, Yuri Alberto, Romero, Héctor Hernández e Giovane.

Um dos destaques na conquista do Paulistão sobre o Palmeiras, Talles Magno soma cinco gols na temporada e é o segundo maior artilheiro do time, atrás apenas de Yuri Alberto.

Talles Magno durante partida do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Desejo de permanecer no Corinthians e luta pela titularidade

Ambientado ao clima do Parque São Jorge, Talles Magno tinha o desejo de permanecer no Corinthians e foi um dos principais fatores para o sucesso nas negociações. Com a janela de transferências do último ano e a chegada de novas peças para o setor ofensivo, o jogador perdeu espaço e passou a ser reserva da equipe.

Apesar do bom início de temporada, Talles permanece fora da "escalação ideal" da comissão técnica e viu Romero "furar a fila" como primeira opção no banco de reservas. Uma eventual saída de Yuri na próxima janela de transferências, por sua vez, pode liberar espaço para o camisa 43.

Ao todo, ele soma 36 partidas com a camisa alvinegra, sendo 18 delas como titular, marcou oito gols e distribuiu quatro assistências.