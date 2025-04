Escalações Corinthians x Huracán: Ramón Díaz define substituto de Garro

O Corinthians encara o Huracán nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida marca a estreia do clube alvinegro na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ramón Díaz escalou a equipe com força máxima.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O treinador não pode contar com Hugo Souza, que se recupera de uma lesão muscular, e Rodrigo Garro, que trata uma tendinopatia patelar no joelho direito. Ramón Díaz promoveu a entrada de Matheus Donelli no gol, pela segunda partida consecutiva, e Romero no ataque.

O goleiro não era uma dúvida, mas o treinador conviveu com o dilema de manter Romero no ataque, formando uma linha com três atacantes, ou optar por Igor Coronado, meia que poderia manter as características de Garro e o losango no meio.

continua após a publicidade

Fabrizio Angileri não foi relacionado por uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. Matheus Bidu entrou em seu lugar.

Outra novidade é a entrada de Giovane no banco de reservas. O contrato do atacante termina na metade do ano, e é quase certo que o atleta não permanecerá no elenco. Por isso, o jogador treina com o grupo normalmente, mas não vinha sendo relacionado para os jogos.

O Corinthians entra em campo com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu; Raniele e José Martínez, Carrillo; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Romero será o substituto de Garro no confronto contra o Huracán (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Foco total

O Corinthians entra com força máxima na Sul-Americana. A equipe irá disputar a competição por ter sido eliminado na Pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil. O Timão busca o título inédito para a sua sala de troféus, o único que ainda não conquistou em sua história.

Os jogadores do Timão sofreram com desgaste pela reta final do Paulistão, mas mesmo assim, a comissão técnica entende que é momento de priorizar o torneio continental. O Corinthians atuou com os reservas na estreia do Brasileirão, o empate por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador.