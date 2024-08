Corinthians abre negociações com Talles Magno, ex-atacante do Vasco

Talles Magno em ação pelo New York City (Foto: New York City FC/Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por João Marcos • Publicada em 02/08/2024 - 18:43 • São Paulo (SP)

O Corinthians negocia a contratação de Talles Magno, ex-atacante do Vasco e atualmente no New York City, dos Estados Unidos. Administrador do clube, o Grupo City aceita vender o jogador, mas pretende recuperar o investimento realizado em 2021.

+ Yuri Alberto é submetido a cirurgia, e Corinthians indica data de retorno

Para tirar Talles do futebol Brasileiro, o grupo pagou ao Cruz-Maltino R$ 63 milhões. A contratação é um pedido do técnico Ramón Díaz, que busca opções pelo lado de campo. O interesse foi noticiado pelo Ge e confirmado pelo Lance!.

Em razão de uma lesão no joelho, o atacante disputou poucas partidas na atual temporada e apresenta números discretos: quatro jogos e um gol marcado. Após cinco meses longe dos gramados, ele retornou retornou às atividades há duas semanas.

Os problemas físicos do atleta são o maior receio da direção, que busca alguém capaz de dominar a posição e, consequentemente, trazer retorno midiático - uma solicitação da Esportes da Sorte, nova patrocinadora máster do Corinthians, que disponibilizou R$ 57 milhões para viabilizar uma "contração de peso".

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Revelado nas categorias de base do Vasco, Talles Magno foi promovido à equipe principal em 2020. Pelo clube carioca, realizou 68 partidas, marcou cinco gols e distribuiu quatro assistências. Ademais, participou do grupo que conquistou o Mundial Sub-17 em 2019 com a Seleção Brasileira.

Talles Magno é formado nas categorias de base do vasco (Foto: Divulgação/BMG)

Talles Magno aparece como 'plano B' no Corinthians

Após as negociações com Brian Rodríguez, do América do México, e Gonzalo Plata, do Al-Sadd, esfriarem, o Corinthians abriu conversas com o estafe de Michael, hoje no futebol saudita.

As pedidas salariais, no entanto, afastam o atacante brasileiro do Parque São Jorge. Ao todo, o jogador brasileiro custaria cerca de R$ 2,5 milhões por mês aos cofres do clube, valor que supera o teto salarial e acima da capacidade financeira do Corinthians, que ainda sofre com problemas de fluxo de caixa.

Com isso, o nome de Talles Magno entrou na pauta. As partes mantém conversas há dias, e o Corinthians busca um desfecho positivo.