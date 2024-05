(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Publicada em 15/05/2024 - 20:26 • São Paulo (SP)

Em solidariedade com a tragédia que vem assolando a população no Rio Grande do Sul, o Corinthians irá disponibilizar o CT Joaquim Grava para o Grêmio. O clube gaúcho usará as instalações do Timão a partir do dia 17 de maio.

- O Corinthians reforça seu compromisso de solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul e com os clubes e instituições esportivas que foram afetadas pelas chuvas no estado, colocando a Neo Química Arena, o Parque São Jorge e os centros de treinamento do futebol profissional e de base à disposição das equipes gaúchas – publicou o Corinthians em nota.

Com a CBF confirmando a paralisação do Brasileirão pelas próximas duas rodadas, o Grêmio deve voltar a campo apenas no dia 29 de maio, contra o The Strongest, pela fase de grupos da Libertadores. Já o Corinthians enfrenta o São Paulo, na Neo Química Arena, no dia 2 de junho.

