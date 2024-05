Cássio está desde 2011 no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Rafael Oliva e Fábio Lázaro • Publicada em 15/05/2024 - 08:31 • São Paulo (SP)

A possível saída de Cássio gerou enorme repercussão dentro do Corinthians, tanto entre a diretoria quanto no elenco alvinegro. Os dirigentes corintianos ainda tentam algumas “cartas na manga” para manter o goleiro, mas sua transferência ao Cruzeiro parece iminente.



Internamente, o sentimento é que que perder Cássio para um rival de Série A será mais um golpe na gestão. A diretoria tem sofrido com problemas políticos e bastidores bastante conturbados, principalmente após o rompimento de Augusto Melo com o seu ex-diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão.

Além disso, o goleiro, mesmo em má fase tecnicamente e perdendo a posição de titular para Carlos Miguel, é muito querido pelos jogadores e funcionários, que o veem como uma liderança. Desta forma, o veterano pode ser um aliado para blindar o elenco do Corinthians de problemas externos.

Enquanto isso, todos no clube do Parque São Jorge estão aguardando a decisão de Cássio, mas não conversam muito profundamente sobre o assunto. Principalmente os atletas, que querem dar espaço para que o goleiro e capitão tome a sua decisão sem ser influenciado por outras pessoas. O desejo do elenco é de que ele permaneça, mas a decisão escolhida tem o respeito geral.

Cássio tem saída do Corinthians encaminhada, e decisão de ir para o Cruzeiro reflete em diretoria e elenco (Foto: Dante Fernandez/AFP)