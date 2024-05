Conflito com diretoria do Corinthians aproxima Cássio do Cruzeiro

Copiar Link

Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 15/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Cássio está próximo de deixar o Corinthians e rumar para o Cruzeiro. A diretoria alvinegra tenta algumas “cartas na manga” para segurar o atleta, que parece decidido a deixar o clube após não se entender com a atual gestão.

Se nada mudar nos próximos dias, o capitão corintiano deve arrumar as malas para Belo Horizonte e jogar na Raposa, que ofereceu ao três anos de contrato ao goleiro, mantendo o padrão salarial do atleta. Como último ato, o "Gigante" deve tentar uma rescisão amigável para se apresentar a Raposa ainda no meio do ano.

Cássio pode estar próximo de se despedir do Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ídolo corintiano, Cássio já não tinha uma boa relação com a atual diretoria da equipe alvinegra, que mudou no início deste ano. Antes, um mesmo grupo administrou o Timão durante 16 anos e, mesmo com alternâncias entre presidentes e outros dirigentes, a “espinha dorsal” era a mesma e sempre os responsáveis pelo futebol mantinham um bom diálogo com o camisa 12. Ele se acostumou a se sentir respeitado como uma referência do elenco.

Com a nova gestão do Corinthians, liderada pelo presidente Augusto Melo, Cássio se sentiu muitas vezes exposto. Para ele, muitas das más atuações da equipe no início da temporada foram reflexos da falta de planejamento para o começo dos campeonatos. Ele, como capitão, era sempre o escolhido para dar a cara a tapa em situações delicadas, como a primeira derrota para o São Paulo em Itaquera e a eliminação ainda na fase inicial do Paulistão

Para o jogador, no entanto, a gota d’ água aconteceu nas conversas para renovação do contrato. Inicialmente, o Corinthians ofereceu apenas mais um ano e com redução salarial a Cássio. Após novo diálogo, os representantes corintianos voltaram atrás em relação ao valor e optaram por manter os vencimentos do goleiro, mas ainda com a ideia de tê-lo por somente mais um ano.

Vendo a reação negativa de Cássio após o último encontro entre as partes, que aconteceu ainda nesta semana, a diretoria decidiu ofertar um contrato até 2027, igualando a proposta cruzeirense. Esta última tentativa deve ser apresentada até quinta-feira (16).