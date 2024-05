Cássio toma decisão sobre futuro e planeja último ato pelo Corinthians

Cássio defende o Corinthians desde 2012 (Foto: Dante Fernandez/AFP)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 15/05/2024 - 18:14 • São Paulo (SP)

Cássio não vai permanecer no Corinthians. O goleiro tomou a decisão de deixar o clube onde atua desde 2012. Com contrato até o fim desta temporada, o camisa 12 agora trabalha em busca da rescisão do seu vínculo com o Timão, que vai até o fim do ano.

O atleta possui uma proposta do Cruzeiro para atuar nas próximas três temporadas e a ideia é entrar em um consenso com a diretoria corintiana para ser liberado na janela do meio do ano. O departamento de futebol da equipe alvinegra, no entanto, não pretende liberar o profissional sem receber alguma quantia em troca.

Cássio e a atual administração do Corinthians, que é liderada pelo presidente Augusto Melo, nunca se entenderam. Inclusive, esse foi um dos motivos principais para que o goleiro optasse por encerrar a sua história no time do Parque São Jorge. Primeiro, ele se sentiu exposto como líder do elenco, já que no início da temporada muitos erros de planejamento da direção respingaram no campo. Depois, ele não gostou da condução nas conversas pela renovação do contrato. Já que os corintianos, inicialmente, ofereceram um salário menor do que o jogador recebe hoje e com somente um ano a mais de vínculo.

Mesmo com os ruídos na relação, o ídolo do Timão entende que a sua imagem e serviços prestados dão a ele o direito de pedir para antecipar a liberação, principalmente por não haver mais clima para ele vestir a camisa alvinegra. Cássio entende que se não houver a rescisão amigável no meio do ano, a alternativa será o afastamento das atividades até o encerramento do vínculo, em dezembro, o que não ficaria bom para a gestão, que já precisa conviver com inúmeros problemas nos bastidores.

Nos últimos dias, o então diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, foi desligado do cargo por Augusto Melo. Antes, os dois eram aliados. A partir de então, ambos têm trocado farpas e acusações públicas, fazendo do ambiente político corintiano cada vez mais tenso.

Cássio optou por deixar o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)