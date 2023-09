Pela terceira vez na temporada Vanderlei Luxemburgo se encontra com a "corda no pescoço" no Corinthians. Mesmo com a pressão interna e externa, a diretoria alvinegra não pretende fazer mudanças no comando técnico, mas em caso de derrota com desempenho ruim diante do Grêmio, nesta segunda-feira (18), a situação pode se tornar irreversível.