Matheus Bidu defende postura do Corinthians e analisa desafios na Libertadores

O Corinthians venceu o Universidad Central por 3 a 2 e se classificou para a Fase Preliminar 3 da Libertadores. Yuri Alberto, duas vezes, e Matheus Bidu marcaram para o Timão na vitória que só veio no final do jogo.

A série decisiva foi mais complicada do que a Fiel pensava inicialmente. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Caracas, na Venezuela, atletas e comissão técnica adotaram um discurso de que a postura do Corinthians foi apática e que iria ser diferente na Neo Química Arena após uma mudança de atitude. A realidade é que o clube alvinegro sofreu para vencer o Universidad Central e o gol do triunfo saiu nos últimos minutos.

— Nós nunca deixamos de respeitar o adversário, independente de quem seja. Jogo de Libertadores é complicado, sofremos lá, sofremos aqui, mas temos que exaltar a nossa classificação que foi importante para nós, foi difícil chegar até aqui — disse o Matheus Bidu na zona mista da Neo Química Arena.

O lateral-esquerdo foi titular do Timão no confronto contra o Universidad Central. Matheus Bidu revelou que o clube sentiu a responsabilidade de vencer o jogo e enfatizou que é preciso ter atenção nos confrontos pela Libertadores.

— Tem o fato de entrar com obrigação de ganhar, é um pouco complicado porque é uma competição difícil, todo mundo sabe como é a Libertadores, se você dá mole em algum segundo o adversário pode fazer. Sabemos que temos que melhorar alguns pontos porque no domingo temos uma decisão — falou o jogador.

Lateral-esquerdo marcou na vitória do Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Correções no Corinthians

O Timão levou 16 gols em 14 jogos disputados nesta temporada. O desempenho defensivo ligou um alerta. Matheus Bidu comentou sobre o momento complicado que vive a defesa, mas preferiu valorizar o sistema ofensivo e o gol que marcou.

— Temos que trabalhar com a linha defensiva no dia a dia, sabemos que tivemos um momento de desatenção, da mesma forma que a gente cria, a gente pode sofrer. Nos últimos jogos tivemos desatenções e sofremos um pouco, mas não podemos deixar de exaltar a criação da equipe. Foi um gol muito especial para mim, marcar com essa camisa na Libertadores foi muito especial, um sonho.