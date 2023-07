Lucas foi comprado pelo Benfica pr 6,5 milhões de euros (R$), no fim de 2020. Ele era titular absoluto do clube até romper três ligamentos do joelho direito (cruzado anterior, posterior e canto-posterolateral). Quando voltou, viu a defesa do time português com António Silva e Nicolás Otamendi 'mandando' na posição. Ambos, inclusive, tiveram os seus contratos renovados recentemente. Com isso, o brasileiro ficou abaixo na preferência do técnico alemão Roger Schmidt.