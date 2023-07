A diretoria do Corinthians entende que as principais missões para esta janela de transferências foram cumpridas. As contratações de um zagueiro e um meio-campista ofensivo eram tratadas como prioridades para o Timão no período. A aquisição de um volante também era vista como fundamental, mas o encaixe do garoto Gabriel Moscardo no time titular corintiano minimizou a necessidade. Agora, com mais cinco dias para fazer negócios, o clube alvinegro tenta atender um desejo do técnico Vanderlei Luxemburgo: a contratação de um lateral-esquerdo.