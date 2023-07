Com a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo ao Corinthians na mesma semana da saída do meia-atacante Luan para o Grêmio, o Timão manteve a quantidade de nove jogadores no elenco com passagem pela Seleção Brasileiro. Entre os elencos das equipes paulistas, o clube alvinegro é o que mais cedeu atletas ao Brasil, ficando na frente do Palmeiras, que tem oito jogadores que vestiram o manto verde e amarelo em alguma oportunidade. Entre todos os times brasileiros, o elenco corintiano fica atrás somente do Flamengo. A equipe carioca possui 12 atletas com a experiência com a Amarelinha.