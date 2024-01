Fausto Vera chegou ao Corinthians no meio da temporada de 2022, por cerca de R$ 35 milhões. Ainda sob o comando de Vítor Pereira, chegou com prestígio e com tudo para ser um dos grandes destaques do elenco. Porém, mesmo que tenha feito mais jogos em 2023, ao lado de Luxemburgo perdeu bastante espaço. Com Mano Menezes, a mesma coisa. Inclusive, Mano chegou até a criticar alguns erros do argentino durante uma coletiva de imprensa, após o jogo contra Coritiba, no Campeonato Brasileiro.