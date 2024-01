Isso porque os mexicanos estavam interessados na contratação do meio-campista Rodrigo Garro, que estava no Talleres, da Argentina, e fechou com os corintianos no início desta temporada. O Santos Laguna tinha conversas adiantadas com o estafe do jogador e também com o clube argentino, mas o desejo do atleta em jogar no clube do Parque São Jorge pesou para que o negócio fosse fechado.