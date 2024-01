O Corinthians sofreu e empatou por 2 a 2 no tempo normal com o Guarani, mas avançou de fase na Copinha após vencer o Bugre nas penalidades por 5 a 4, no Estádio Bento de Abreu, em Marília. Hygor abriu o placar para o Timão, Rafael igualou para a equipe de Campinas, Pedrinho recolocou o Alvinegro em vantagem e, aos 45 minutos do segundo tempo, Bruninho empatou o confronto.