Como erro do Santos pode beneficiar o Corinthians no mercado

Escrito por Fábio Lázaro e Rafael Marson • Publicada em 27/05/2024 - 06:42 • São Paulo (SP)

Diferentemente do que fez o Santos nos últimos três anos, a diretoria do Corinthians trabalha nos bastidores para se reaproximar de alguns empresários e não ter problemas nas próximas janelas de transferências.

O presidente Augusto Melo tem conduzido essas reaproximações, começando com uma reunião com Paulo Pitombeira, que aconteceu nos últimos dias.

Paulo é o responsável pela carreira de Erick Pulga, meia do Ceará que interessa ao Timão. O agente tinha entrado em rota de colisão com a diretoria corintiana no início do ano, que também marcou o começo da gestão atual, após a saída do zagueiro Lucas Veríssimo, que é seu cliente, para o Al-Duhail, do Qatar.

Na época, a diretoria corintiana não gostou da forma como a situação foi conduzida e até mesmo alegou má fé, o que irritou Pitombeira, fazendo com que ele decidisse acionar uma dívida que o clube do Parque São Jorge tem com ele. A decisão foi revogada após o recente papo com Augusto Melo.

Nos primeiros dias de 2024, alguns empresários cobraram dívidas do Corinthians que vinham desde gestões passadas, gerando um mal estar com a diretoria atual. Parte desses representantes eram próximos dos últimos dois presidentes corintianos Duílio Monteiro Alves e Andrés Sanchez.

Mesmo assim, Augusto Melo pretende conversar e se alinhar com esses profissionais para não ter problemas na hora de buscar atletas no mercado.

COMO ERRO DO SANTOS PODE AJUDAR O TIMÃO?

Quando assumiu o Peixe, em 2021, o ex-presidente santista Andres Rueda optou por cortar pagamentos de comissões a empresários. Com o tempo, o clube foi tento problemas no mercado para buscar reforços.

Nos últimos meses da antiga gestão santista, a direção admitiu internamente que a postura inicial com os empresários afastou esses profissionais da Vila Belmiro.

Um exemplo que ficou forte no time praiano foi com o próprio Lucas Veríssimo. O Santos tentou repatriar o atleta, que é um Menino da Vila, mas sentiu que Paulo Pitombeira “jogou contra” a situação, apresentando valores mais altos do que o Peixe poderia arcar e demonstrando , mas mostrando “boa vontade” nas tratativas com o Corinthians, onde tinha melhor trânsito, tendo feito alguns negócios importantes antes, como a ida do atacante Róger Guedes.

Sem conseguir montar um bom elenco, o Santos foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no fim do ano passado, após “bater na trave” nas temporadas anteriores, até mesmo no Estadual.

Augusto Melo não quer repetir a “cartilha”. Por isso faz um movimento contrário ao do Peixe e deseja subir o nível do elenco corintiano a partir do segundo semestre.