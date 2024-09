Final do Brasileirão Feminino constrói atmosfera de euforia entre torcedores na Neo Química Arena

(Foto: Mariane Ribeiro/Lance!)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 22/09/2024 - 10:27 • São Paulo (SP)

O segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e São Paulo preencheu a Neo Química Arena com famílias, grupos de amigos, crianças, e até visitantes de primeira viagem. Eufóricos com a vantagem construída pela equipe de Lucas Piccinato no jogo de ida, os torcedores do Corinthians marcaram presença na partida.

Samara Rodrigues, 22 anos, auxiliar de cartório, foi assistir à partida com os tios e a prima.

- Eu sempre venho, tanto no masculino quanto no feminino. Hoje estou muito animada, acho que vamos ganhar, já temos 3 a 1, então é só manter o resultado e talvez fazer mais alguns golzinhos para comemorar mais um título - contou a jovem.

Em um domingo ensolarado, os torcedores que chegavam ao estádio ganhavam bandeirinhas com a frase "Sangue no olho" para deixar a festa ainda mais bonita.

Flávio Lima, 35, motorista, é amigo da goleira Mary Camilo e juntou um grupo de mais dez para acompanhar a final. Para ele, é uma felicidade ver o crescimento do apoio da torcida ao futebol feminino.

- A expectativa está a mil, mais uma taça das meninas, se Deus quiser. As meninas sempre representam, jogam muito bem, então a expectativa é sempre a melhor possível. Eu tenho achado muito legal a iniciativa da torcida, acho que as meninas merecem muito esse reconhecimento, casa cheia, merecem muito a arena lotada como essa, e não só as meninas do Corinthians, mas o futebol feminino como um todo. Acho que é um movimento que a gente tem que abraçar, tem que apoiar e fazer crescer cada dia mais - disse o torcedor.

Na torcida também estavam parentes das atletas. Eliezer Rogério dos Santos, pai da zagueira Tamires, levou um grupo de cinco pessoas para ver a filha participar de mais uma final pelo Timão. Para ele, a equipe não pode se deixar levar pela vantagem no placar.

- Eu já estou acostumado com essa emoção. Hoje nós estamos com a vantagem, mas não podemos contar com isso. O negócio é entrar, jogar sério e vencer. Eu acho que vai ser pelo menos 2 a 1 - disse otimista.

O Corinthians venceu o São Paulo no jogo de ida por 3 a 1, no MorumBis, e agora pode perder em casa por até um gol de diferença que ficam com a taça. Já o Tricolor precisa de pelo menos dois gols para levar a disputa para os pênaltis.