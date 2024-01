Fora dos planos do Corinthians após as chegadas de Diego Palacios e Hugo, Matheus Bidu atraiu interesse de Vitória e Goiás. As conversas com os nordestinos não evoluíram pois a equipe recém-promovida à Série A não atendeu às exigências da diretoria corintiana. No entanto, ambos clubes seguem na disputa pelo lateral-esquerdo.