A diretoria alvinegra recuou nas conversas com o América-MG pois entende que a negociação com o Internacional é mais vantajosa. A diretoria do Corinthians não vê com maus olhos a saída de Ivan pois não irá negociar Cássio e acredita no potencial de Carlos Miguel. Durante sua cerimônia de posse, Augusto Melo, novo presidente do Timão, afirmou que o clube tem os dois melhores goleiros do Brasil.