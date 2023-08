Diante do Newell´s Old Boys, Luxa voltou ao 4-3-3 e escalou Guilherme Biro no lado esquerdo do ataque. Depois do intervalo, ele tirou o garoto e colocou Wesley, autor do gol da virada corintiana. Ambos possuem bastante prestígio com o técnico corintiano e devem se beneficiar com mais minutos após a saída de Róger Guedes.