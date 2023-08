O atacante Róger Guedes usou as redes sociais na última terça-feira (1) para se despedir do Corinthians. O jogador confirmou a ida para o Al-Rayyan, do Qatar, e revelou que tinha o sonho de atuar no país do Oriente Médio. O apresentador Neto, do "Donos da Bola", ironizou a declaração do atleta