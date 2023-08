Róger Guedes acertou com o Al-Rayyan, do Qatar, por valores milionários. Na última terça-feira (1), o jogador se despediu do Corinthians e disse que tinha o sonho de jogar no país do Oriente Médio. Parte dos torcedores do clube paulista não gostou da saída do atleta e o classificou como 'mercenário' na web.