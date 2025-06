O elenco do Corinthians está em folga devido à pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A diretoria concedeu duas semanas de férias aos jogadores. Entretanto, a Fiel não precisa sentir saudades, pois terá Timão em campo neste domingo (22).

continua após a publicidade

Agenda

A previsão é de que o Corinthians retorne das férias no dia 27 de junho. A diretoria planeja dar 15 dias para que Dorival Júnior possa preparar a equipe para o restante do Campeonato Brasileiro, que será retomado no dia 12 de junho, após o Mundial de Clubes, com um confronto contra o Red Bull Bragantino, em Itaquera.

Essa decisão faz parte de um acordo trabalhista com os jogadores, que retornaram mais cedo, no dia 7 de janeiro, devido ao início antecipado do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Brabas em campo

O Corinthians terá compromisso pelo Paulistão Feminino. Neste domingo (22), o Timão enfrenta o São Paulo, às 19h (de Brasília), em Santana de Parnaíba, no interior do estado, pela quarta rodada da primeira fase da competição. O clube alvinegro lidera a competição. A partida terá transmissão da Max (Stremaing), CazéTV (Youtube) e Record News (TV Fechada).

Jogadoras em ação pelo Corinthians (Foto: Rebeca Reis / Ag. Paulistão)

Compromisso nas quadras

Pela Liga Nacional de Futsal (LNF), o Corinthians entra em quadra neste domingo (22) para enfrentar o Blumenau, às 16h30 (de Brasília), no Ginásio do Sesi. O Timão ocupa a 11ª colocação na tabela e busca subir na classificação. A partida terá transmissão ao vivo pela GOAT e pela LNFTV.

continua após a publicidade

Passeio turístico

O feriado pode ser uma oportunidade de conhecer a história alvinegra. O Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores neste domingo (22). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

Memorial do Corinthians estará aberto neste domingo (22) (Foto: José Manoel Idalgo)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximos jogos do profissional masculino