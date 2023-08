- Sou um cara muito tranquilo quanto a isso (propostas). Minha cabeça está totalmente focada no Corinthians nos três campeonatos que estamos disputando. Em um, estamos na semifinal, com vantagem. Agora, na Sul-Americana, também estamos em vantagem, mas são sempre jogos difíceis. Minha cabeça é sempre centrada aqui. Sobre negociações, eu deixo com meus empresários. Eles sabem o que é melhor para mim. O que vier, o que Deus permitir acontecer, vai acontecer. Por enquanto, estou focado 100% no Corinthians - disse o atleta na zona mista da Neo Química Arena, após a vitória corintiana sobre o Newell’s Old Boys, da Argentina, pela Sul-Americana.