Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, Bidu vem revezando na lateral-esquerda com Fábio Santos. A diretoria desejava reforçar a posição e tentou as contratações de Alan Rodríguez, do Rosario Central, e Paulinho, do Midtjylland. Em ambos casos, o Corinthians esbarrou nos altos valores pedidos pelos clubes.