O técnico Vanderlei Luxemburgo gostaria da manutenção do zagueiro, pelo menos até o fim da temporada. Luxa não deve diminuir o espaço do jogador, mesmo com a chegada de Lucas Veríssimo no setor. O treinador corintiano gosta da imposição física do camisa 34 e da saída de jogo, ainda que entenda que ele precisa evoluir em alguns aspectos. Caso chegue uma propsota considerada irrecusável, a tendência é que o comandante do Timão libere a saída do defensor. Mas, ao contrário, o atleta seguirá no elenco alvinegro.