A noite desta quinta-feira, dia 3, será marcada por uma estreia na bancada do "Troca de Passes", no SporTV, que começa a partir das 23h. Ao lado do apresentador Felipe Diniz e do comentarista Carlos Eduardo Mansur estará o ex-jogador Alex Meschini, que teve passagens marcantes por Internacional e Corinthians, tendo conquistado a Libertadores pelos dois clubes e o Mundial de Clubes em 2006 defendendo o time gaúcho. ]