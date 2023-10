O primeiro confronto aconteceu 2004, pelas oitavas de final, onde as equipes empataram os dois jogos, mas o Corinthians ficou com a vaga pelo critério do gol fora. Em 2008, os clubes se cruzaram na terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza venceu o primeiro jogo por 2 a 1, mas o Corinthians reverteu a desvantagem na volta e venceu o jogo por 2 a 0. A classificação no Morumbi marcou a estreia do polêmico uniforme roxo do Timão.