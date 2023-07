Na vitória sobre o Vasco, por 3 a 1, Róger Guedes se isolou na liderança do ranking de artilheiros da Neo Química Arena, com 31 tentos marcados. Ele estava empatado com Jô, mas agora é o máximo goleador do estádio. Vale destacar que ele tem um gol contra o Corinthians no estádio, quando atuava pelo Criciúma, em 2014.