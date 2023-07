Recentemente, o volante tem sofrido muitas críticas de torcedores pelas redes sociais. Em uma delas, inclusive, a sua esposa, Lyarah Vojnovic, alegou que 98% do elenco corintiano está com salários atrasados e disse que seu marido está “louco para sair do clube”. Agora com confiança, Maycon ressaltou o bom momento e até citou o volante Sergio Busquets, lenda do Barcelona (ESP) e hoje no Inter Miami (EUA).