- Não me vejo fazendo esse tipo de coisa. Sei onde estou jogando, tento ter respeito por todas as instituições. Isso abre um caminho para se pensar, muitas vezes a torcida é punida, como vai acontecer com nós no sábado pelos gritos, e às vezes o jogador, nesse sentido, não provocou a torcida? Tem que ver os dois lados. Poderia ser um jogador nosso. Se me perguntasse, eu falaria para ele não fazer isso, não acho legal. Mas cada um faz o que acha. Foi uma situação ruim, não faria o que foi feito, tem várias maneiras de se comemorar, mas cada um faz o que acha melhor - disse Cássio na zona mista da Neo Química Arena.