Utilizar ao máximo os grandes jogadores. Essa é a lição que o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, levou para vida depois da sua passagem pelo Real Madrid, da Espanha, em 2005, quando foi demitido após tirar os craques Zidane e Ronaldo em uma partida da liga nacional. Essa experiência foi fundamental para a estratégia usada por Luxa na vitória do Timão sobre o São Paulo, na noite desta terça-feira (25), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.