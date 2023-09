O resultado no Castelão deixa o Corinthians a cinco pontos de entrar na zona do rebaixamento, e o Timão terá dois jogos na Neo Química Arena na próxima semana. Cássio deixou claro que a equipe tem obrigação de ganhar do Grêmio, em partida atrasada do Brasileirão, e deixou claro a importância de fazer o mesmo contra o líder Botafogo.